Lunghe code per uscire dalla città

Ancora disagi per i pendolari della Paullese. Con la chiusura della rotatoria di Conterico in direzione di Milano, nelle ore di punta il traffico in arrivo dal centro abitato di Paullo si riserva tutto sulla vecchia Paullese, dove si formano ingorghi e rallentamenti. Il punto più critico è l’incrocio delle "quattro strade", dove, la mattina, i veicoli in arrivo da Paullo faticano ad immettersi a causa del flusso incessante di auto e mezzi pesanti che si registra sulla provinciale Cerca. Leche vi si registrano sono documentate anche da foto e video che circolano sui social e tra gli automobilisti imbufaliti. La rotatoria di Conterico è chiusasettimana scorsa, nell’ambito dei lavori di restyling della Paullese; lo stop al transito in direzione di Milano (la tratta verso Crema è invece percorribile) durerà fino al 14 febbraio.