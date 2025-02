Ilgiorno.it - Lunghe attese in pronto soccorso? Arriva l’operatore che “raffredda” le tensioni: ecco cosa farà

Como, 5 febbraio 2025 – Avanza nella sanità lombarda una nuova figura che si occupa della comunicazione tra l'ospedale, il paziente e i familiari che attendono in ospedale. Aldell'ospedale Sant'Anna di Como, dal mese di febbraio, verrà introdotta una figura dedicata a 're' lein caso di. “Dall'11 febbraio per sette giorni alla settimana, dalle 7 alle 21 - e con l'obiettivo, nel corso dell'anno, di assicurare una presenza 24 ore su 24 - gli operatori saranno nella sala d'attesa dedicata ai pazienti, quella in corrispondenza del Triage (ossia l'area dove il paziente viene accolto e sulla base della valutazione della condizione clinica e del rischio evolutivo gli viene attribuito un numero corrispondente alla priorità di trattamento) – sottolinea in una nota l'Asst Lariana -.