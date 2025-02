Oasport.it - Luka Doncic: “Ai Lakers nel mito di Bryant e con LeBron. I Mavericks? Hanno fatto tutto loro”

Leggi su Oasport.it

La trade delle trade,ai Los Angelesin cambio di Anthony Davis ai Dallas, continua a far discutere in NBA ma non solo.Nella notte italiana, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del cestista sloveno che è diventato ufficialmente un giocatore gialloviola. Intervistato dai media internazionali,ha detto: “Anche per me è stata una sorpresa. Stavo dormendo – ha esordito, nella traduzione di Eurosport – quando sono stato chiamato con questa notizia, ho iniziato a ricevere tanti messaggi e per me è stato davvero uno shock. Ho controllato che non fosse il 1° aprile, che non fosse uno scherzo. Ora però sono nella più grande squadre del mondo e questo è quello che conta“.Poi sull’essere ai, neldi Kobee con l’opportunità di giocare conJames ha aggiunto: “Ricordo l’esatto momento in cui ho parlato la prima volta con Kobe, è incredibile per me ora indossare questa canotta.