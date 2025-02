Lettera43.it - Lucio Corsi: età, canzoni, madre e vita privata del cantante

Il testo della sua Volevo essere un duro è tra i preferiti della stampa in vista di Sanremo 2025., cantautore toscano di 31 anni, esordirà al Festival con un brano che dipinge un autoritratto in cui i consigli di unasi scontrano con la disillusione dellavera. «La canzone parla del fatto che questo mondo ci vorrebbe infallibili, solidi come pietre e perfetti come fiori», ha spiegato l’artista sui social della kermesse. «E poi del fatto che spesso è facile non divenire la persona che si sognava». Ignoti i dettagli sulla sua, tanto che non si sa se abbia o meno un partner.La carriera di, dagli esordi ai concerti degli Whoin concerto a Milano (Getty Images).Originario di Grosseto, dove è nato il 15 ottobre 1993,è cresciuto nel piccolo comune di Vetulonia in una famiglia di artisti.