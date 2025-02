Lanazione.it - Lucca in maschera fa tris. Sfilata con il carro-pantera: “Stop alle guerre di confine“

Leggi su Lanazione.it

, 5 febbraio 2025 – Prima era un estraneo in casa, da guardare con curiosità ma anche una punta di diffidenza. Al suo terzo anno su “in“, il Carnevale della città, si sono spente le polemiche, si è fatto benvolere. Di più: è diventato un appuntamento atteso. Almeno tre le novità assolute: il maxi gorilla che a partire da questo fine settimana farà capolino dal loggiato di Palazzo Pretorio – prendendo il posto della tigre –, il primolucchese (con la) e Ivana Spagna che canterà in piazza Anfiteatro, ingresso gratuito. A presentare il programma ieri in piazza San Michele Remo Santini, assessore al turismo che ha ideatoin, Paola Granucci, assessore al commercio Mia Pisano, assessore alla cultura, Marialina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale, Alessandro Meciani, assessore al turismo di Viareggio.