Ilgiorno.it - Lotta al cancro al seno. La guerriera di Pioltello: "Il tumore è tornato donne, fate i controlli"

al. La diagnosi che "ti scava un vuoto intorno e diventa all’improvviso tutto buio". La battaglia, la rinascita anche per le altre, e la ricaduta. "Ricomincia tutto daccapo, anche se stavolta il percorso è diverso. Per questo dico a tutte: non saltate i. La prevenzione è davvero la nostra salvezza". Concetta Risi, 62 anni, amministratore unico di Futura, la controllata del Comune diche si occupa di welfare, è di nuovo malata. "Dall’estate scorsa. Una recidiva. Credevo che l’incubo non sarebbe più. E, invece, un dolore al costato che non passava, mi ha rimessa in allarme. Avevo ragione". Altri esami, altro responso durissimo. "La famiglia è stata essenziale, allora e oggi. Chi ha la benedizione di un figlio, sa che per rivedere il sorriso sarebbe pronta a qualsiasi sacrificio.