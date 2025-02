Liberoquotidiano.it - "Loro negano, ma Fedez è vicino al ritiro. Ecco perché". Tam tam impazzito sul Festival di Sanremo

Il suo staff nega, ma le voci suin procinto di ritirarsi daldisi fanno sempre più insistenti. In particolare, è il giornalista esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, a lanciare questa ipotesi: “potrebbe decidere di mollare tutto se l'accoglienza non fosse buona”. L'ipotesi riguarda chiaramente sia la “reaction” del pubblico in sala sia dei giornalisti in sala stampa sia di chi vota e lo vorrebbe collocare sul fondo della classifica. Parpiglia aveva già anticipato che il brano nella serata dei duetti che canterà Federico Lucia sarà Bella Stronza di Marco Masini. Un brano provocatorio che, di sicuro, non lo allontana dalle polemiche dopo tutto il caos scoppiato con Fabrizio Corona e l'ormai ex-moglie Chiara Ferragni. Di sicuro, con tutto questo chiacchiericcio,sarà uno degli artisti più attesi all'Ariston.