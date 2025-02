Lorenzo Rovagnati morto nell’incidente con l’elicottero schianto nel parco di famiglia Morti anche i due piloti aperta un’inchiesta

Leggi su Open.online

L’agenzia nazionale per la sicurezza del Volo (Ansv) ha apertosulcaduto intorno alle 19.20 a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. Tre le vittime: dueassieme a, fratello di Ferruccio, ed erede dell’azienda alimentare. Il velivolo, un A109 con marche di registrazione I-CPFL, è caduto su un terreno di proprietà della. Sul posto per gli accertamenti e le indaginii carabinieri. La zona era avvolta da una fitta nebbia. Andrà accertato, tra le altre cose, la presenza di un piano di volo e se la torre di controllo era stata avvisata.Lovicino al castello deisi è schiantato all’interno della proprietà del castello di Castel Guelfo, lungo la via Emilia.