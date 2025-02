Metropolitanmagazine.it - Lorenzo Rovagnati è morto, chi è l’erede dell’azienda di salumi

Nel tragico incidente in elicottero a Castelguelfo una delle tre vittime èdella nota azienda di. L’elicottero è precipitato intorno alle 19.20 vicino alla via Emilia, all’interno della proprietà del castello medievale che appartiene proprio alla famiglia.Amministratore delegatodi famiglia insieme al fratello Ferruccio,aveva celebrato sei anni fa il matrimonio con Federica Sironi nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Macherio. Una cerimonia elegante, con la sposa in abito da principessa e un allestimento floreale scenografico, impreziosito dalla presenza dei cagnolini di famiglia, anch’essi in alta uniforme con papillon.L’aziendaaffonda le sue radici negli anni del Dopoguerra, quando Paolotrasformò l’attività paterna in una moderna industria alimentare.