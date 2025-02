Lanazione.it - L’ordine degli infermieri di Arezzo dà il benvenuto al nuovo direttore generale Marco Torre

, 5 febbraio 2025 –delle Professionistiche didà ilaldella Asl Toscana Sud Est: “Si tratta di un atto non formale – spiega il presidente OpiGiovanni Grasso – perché già dalla sua conferenza stampa di presentazione ilDG ha toccato tasti importanti che riguardano la nostra professione. Di certo ci fa piacere sentir definire l’infermiere figura centrale del cambiamento in atto nella sanità, con la valorizzazione di una sanità di prossimità della quale siamo senz’altro protagonisti. Allo stesso tempo però è giusto ricordare che la carenza di personalestico, soprattutto nei setting come pronto soccorso e emergenza che sono in grande sofferenza, rappresentano un aspetto al quale mettere subito mano, e su questo troverà la nostra piena collaborazione.