L' ora più buia del Tottenham di Postecoglou

«Il purgatorio è un po’ una via di mezzo: non hai fatto del tutto schifo ma non sei stato neanche un granché, come il». Passano le stagioni, eppure questa citazione del personaggio interpretato da Colin Farrell in In Bruges di Martin McDonagh resta la maniera più calzante per descrivere il. Una citazione ripresa da molti, anche da Dario Saltari che all’inizio della stagione 2023-24 scriveva dello straordinario impatto disulla squadra. Era il momento in cui gli "Spurs" sembravano potersi finalmente affrancare da questa mediocrità per puntare al paradiso. E invece, neanche troppo tempo dopo, rieccoci all'inferno, o quasi. Andiamo con ordine.Dopo un inizio di stagione non brillante come il precedente, ilè al momento al quattordicesimo posto della classifica di Premier League con 27 punti.