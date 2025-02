Sport.quotidiano.net - L’opinione di Trillini: "Rata prima non per caso"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"La Maceratese non èper". Èdi Sauro, ex giocatore e tecnico della formazione biancorossa, che domenica ha assistito alla partita contro il Matelica. "La squadra di Possanzini – aggiunge – sta facendo un gran bel percorso. Ho visto la solita Maceratese, al di là del fatto che la partita si sia messa subito bene, contro un avversario di valore". L’occhio del tecnico si è soffermato su alcuni aspetti. "Ho apprezzato l’ossatura della squadra con Gagliardini, Lcero (nella foto il suo gol di domenica) e Cognigni contornati da giovani di qualità: è davvero un gran bel mix". Alle spalle dei biancorossi c’è la K Sport Montecchio Gallo che non molla. "Si tratta di una squadra importante e non mollerà sino alla fine: sarà un bel duello". Ma non sarà una lotta a due.