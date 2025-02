Padovaoggi.it - “L’ombra di Peter ”, lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Leggi su Padovaoggi.it

Per la rassegna“EMOZIONI” in scena adin via A. Brustolon, 14 lolodi” con Gianluca Paradiso e Caterina Riccomini.Loaffronta il tema dell'Alzheimer attraverso la lettura della famosa fiaba diPan.