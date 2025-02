Oasport.it - L’Olimpia Milano crolla in casa del Bayern Monaco. Sconfitta pesante in chiave playoff

Bruttapernella venticinquesima giornata dell’Eurolega. La squadra di Ettore Messinasul campo delper 87-70 e rallenta la sua corsa verso i. Quello di stasera era quasi uno scontro diretto per, che ora si trova al decimo posto con un record di 13-12 a due vittorie dai tedeschi, che hanno anche lo scontro diretto dalla loro parte. Giovedì nuova sfida in trasferta per, che farà visita a Kaunas allo Zalgiris in un altro match importantissimo.Anon bastano i 17 punti del solito Zach LeDay ed in doppia cifra ha chiuso anche Armoni Brooks con 13 punti e Shavon Shields con 12.ha sofferto terribilmente a rimbalzo, concedendo ben sedici rimbalzi offensivi al. Tedeschi trascinati dai 16 punti di Niels Giffey e Vladimir Lucic.