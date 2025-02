Panorama.it - Lo Voi ha infranto le regole della sua procura?

Dopo l’iscrizione di Giorgia Meloni e di alcuni ministri nel registro degli indagati per il caso Almasri mi è venuta voglia di scoprire quante denunce arrivino ogni anno alladi Roma. La ragionemia curiosità è evidente. Se Francesco Lo Voi, capo dell’ufficio giudiziarioCapitale, ha potuto prendere immediatamente visione dell’esposto presentato dall’avvocato Luigi Li Gotti e altrettanto rapidamente ha potuto indagare la premier e i suoi principali collaboratori, vuol dire che la giustizia non è affatto soverchiata da una montagna di segnalazioni di reato, come spesso i magistrati dicono per giustificare i ritardi con cui si concludono i processi. Non è stato facile scoprire il numero di esposti che annualmente vengono recapitati ai pm romani, perché né il ministeroGiustizia né il tribunale pare tengano statistiche al riguardo.