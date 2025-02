Notizie.com - Lo scoiattolo grigio americano invade l’Italia, allarme nel nostro Paese, Antonelli (WWF): “Ecco cosa rischiamo”

Tantissime segnalazioni, nell'ultimo periodo, in Friuli. Questa specie può creare dei problemi all'ecosistema e anche all'uomo.Continuano le invasioni di specie aliene nelche possono mettere a repentaglio la biodiversità dei nostri boschi, ma anche mettere in difficoltà l'uomo in prima persona. Ma come ci dobbiamo comportare se ne incontriamo uno?e come lo possiamo riconoscere?(WWF): "Come riconoscerlo,fare e i danni che" (Notizie.com)Molte risposte le ha date Marco, membro della direzione conservazione di WWF Italia per l'Ufficio specie e habitat, a Notizie.com partendo da spiegare la specie: "Loè una specie originaria del nord America, dal Golfo del Messico al Canada, ed è stata importata in Europa per motivazione di allevamenti e animali di compagnia dapprima in Inghilterra e Irlanda diventando una specie invasiva che ha soppiantato quasi completamente quello rosso europeo".