Lo sbriciolamento di Messina, e la Sicilia delle responsabilità pregresse

Il 2025, giura il ministro Matteo Salvini, sarà l’anno della prima pietra del Ponte sullo Stretto di. La data con certezza non si sa. Si pensa intorno a luglio, forse agosto. La copertura finanziaria per l’opera è stato rimpinguata di un altro miliardo e mezzo di euro, per l’invidiabile primato di 13,5 miliardi di euro. Quindi, al netto dei ricorsi amministrativi, dei cavilli, di qualche puntata di Report e dei sit-in dei comitati “No Ponte” ae Reggio, dovremmo esserci. Il 2025 è l’anno buono. Ci sarà l’inaugurazione.La data la vorrebbero conoscere innanzitutto con certezza gli abitanti die della provincia, non solo per perdersi un rinfresco che, se tanto mi dà tanto, sarà memorabile, ma anche per capire se, quando verrà posata la prima pietra dell’infrastruttura da record, loro, di pietre, ne avranno tolte a sufficienza da strade, costoni, città.