LO HA FATTO DAVVERO! Mattia Bellucci sconfigge un Medvedev in crisi e accede ai quarti a Rotterdam!

Unstratosferico si prende una soddisfazione enorme: prima vittoria in carriera contro un top 10 battendo Daniilin tre set con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 per qualificarsi aidi finale del torneo di. La vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera giocando un match straordinario, pieno di variazioni e cambi di ritmo, mandando al manicomio il russo che è sempre più in.L’inizio del match è piuttosto tirato ed equilibrato: inizialmente fa più faticaalla battuta e il classe 2001 di Busto Arsizio deve subito annullare una palla break con l’aiuto della prima e del dritto. L’azzurro risale in un altro paio di circostanze da 15-30 sempre andando alla ricerca del punto e alla fine è proprioad avere un fragoroso passaggio a vuoto sul 3-4: ben due doppi falli e uno splendido punto a rete vinto dal lombardo per prendersi il break.