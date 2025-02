ll contagio virale della dissennatezza

Leggi su Ildenaro.it

Ludovico Ariosto, con una buona dose di ironia, scrive nell’Orlando Furioso del senno di Astolfo volato sulla luna perché male usato dal suo “titolare”. Causa del fatto: l’ innamoramento folle del paladino per una pulzella di grande bellezza, Angelica. Ben diverse sono state le motivazioni che hanno spinto il Buonsenso di gran parte del genere umano a prendere tempo e andare tirare un lungo sospiro di relax per recuperare la linearità che gli è tipica.Tra le tante che lo affollano, le ragioni del cuore non figurano nemmeno per aver sbagliato indirizzo. Sono piuttosto le azioni ispirate agli impulsi più biechi che possono orientare gli “umani” a comportarsi in modo indefinibile. Quel requisito (il Buonsenso ) si è avventurato ben oltre il confine dell’agire corretto. C’è da aggiungere che i “periodi bui” hanno fatto sentire la loro presenza nel tempo, anche senza una sequenza temporale ripetitiva e prevedibile, in molte occasioni nel corso dei secoli.