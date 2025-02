Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la vittoria per la Lidl – Trek di Milan e Consonni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.27 Questo l’arrivo al traguardo della– Etapa 1 #VCVGP @BancoSabadellOrihuela – Orihuela Playa @nou millor temps.L’etapa en viu a : https://t.co/8tAh6KFdDM #CiclismoMediterráneo pic.twitter.com/WI0DFxiePj—a la– VCV (@VueltaCV) February 5,16.25 All’intermedio dei 20.8 km la Bahrain Victorious ha un ritardo di 47? dalla. Tra le formazioni di punta manca solo il passaggio della Red Bull – BORA – hansgrohe.16.24 L’Equipo Kern Pharma chiude la propria prova in 42? 53?.16.22 La formazione della Movistar non è compatta con diversi strappi all’interno del gruppetto.16.21 Milesi si stacca dal treno della Movistar. L’azzurro, specialista della prova contro il tempo, potrebbe non essere al meglio fisicamente.