Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Zana in pista, partiti i primi team

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.58è ufficialmente in corsa. Ad essere appena partito è infatti il suo, tra i favoriti per questo torneo: ilJayco AlUla.14.55 Inizia a calpestare laquasi totalmente pianeggiante anche ilAlpecin-Deceuninck.14.52 Adesso è arrivato il momento della squadra Petrolike.14.49 Kopecky Matyas, McDonald Bailey, Irvine Declan, l’italiano Ridolfo, Smith Nathan, Armitt Hamish e Polga Antonio, altro italiano, sono in.14.46 Partito anche ilNovo Nordisk.14.44 Isasa Xabier, Berasategi Xabier, Murguialday Jokin, Agirre Jon, Dina Márton, Juaristi Txomin e Bizkarra Mikel delEuskaltel-Euskadi sono attualmente in corsa.14.39 Non va dimenticato Jonathan Milan, uno dei tre velocisti più forti del mondo nonché vincitore dell’oro ai Mondiali sunell’Inseguimento con record del mondo.