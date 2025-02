Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: tra poco squadre in campo per la palla a due

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Presentazione dellein corso, a breve l’inizio del match.20.25BELGRADO- Curlik Jones, Tyrique Jones, Brown, Lundberg, Bonga.20.24 Ufficializzati i quintetti iniziali:- Pajola, Cordinier, Diouf, Tucker, Shengelia.20.22 Si fanno sentire anche i tifosi di casa, nonostante la pratica play-in sia praticamente archiviata.20.20 All’andata passò la squadra italiana con il punteggio di 70-69, vedremo oggi come andrà in unaSegafredo Arena infuocata dal tifo serbo.20.18 Come avete appena letto, c’è un volto nuovo in casa, ovvero Justin Holiday, ex campione NBA buttato all’ultimo nella mischia da Ivanovic.20.15 Questi i 12 giocatori selezionati da coach Dusko Ivanovic per la sfida di questa sera: Cordinier, Holiday, Tucker, Akele, Diouf, Polonara, Morgan, Grazulis, Hackett, Shengelia, Pajola, Belinelli.