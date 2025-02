Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 71-81, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i serbi passano alla Segafredo Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.37 Nonostante l’esclusione dai play in, la squadra di Ivanovic tornerà in campo giovedì ospitando i francesi del Paris. Per illa rincorsa ai play off è più che viva, con la squadra di Obradovic che sale al 9° posto della classifica generale di.22.34 Latoimpossibile non citare Tornike Shengelia, che fino all’ultimo ha provato a rendere vita difficile ai. 16 punti per lui, 15 per Cordinier, 9 per Morgan. Altra sconfitta europea che condanna definitivamente la.22.30 Ilvince contro lasfruttando principalmente la precisione al tiro nel secondo quarto, con un parziale di 27-13. Grandioso Sterling Brown, 20 punti per lui con l’80% di realizzazione da tre. A seguire 19 punti per Carlik Jones.