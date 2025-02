Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 57-66, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al via l’ultimo quarto di partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-75 Non sbaglia C. Jones.67-74 Meravigliosa penetrazione di C.Jones che sigla due punti e si prende anche il fallo.67-72 Due su due per Polonara dalla lunetta dopo aver sfiorato un and one.65-72 Lundberg! Da tre il danese!65-69 Taglio di Achille Polonara su un grande assist di Shengelia!Si torna in campo con la rimessa bolognese.Time out chiamato da Ivanovic a 6.23 dalla fine del match.Rientra in campo Toko Shengelia e subisce subito il fallo da Sterling Brown.63-69 Tyrique Jones esce dal post e ilsi porta sul +6.63-67 Ancora Grazulis con il sottomano.61-67 1/2 per l’ex Olimpia Milano.Si ritorna sul parquet con il fallo subito da Brandon Davies che andrà in lunetta.Time out chiamato da Obradovic.61-66 Cordinier in penetrazione! Arringa il pubblico il francese, laè ancora viva!59-66 Grazulis a segno da due con il lay-up.