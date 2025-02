Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 45-54, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: prova a scappare via la formazione di Belgrado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASbaglia Hackett, palla che si ferma sul ferro.Si riparte con il possesso.INIZIO QUARTO QUARTOTerzo quarto di consolidamento per ilcon uno Sterling Brown in grande spolvero. 4 su 4 da tre per lui.FINE TERZO QUARTO:57-6657-66 Due su due per Cordinier.Fa fallo Sterling Brown, in lunetta Cordinier.55-66 Sterling Brown a segno da due dopo l’avanzata in post basso.55-64 1/2 per l’italoamericano.In lunetta Hackett dopo essersi preso il fallo.54-64 STERLING BROWN STRAORDINARIO! Ancora da tre lo statunitense dopo il rimbalzo offensivo di Nakic.Fallo di Polonara, quarto per la.54-61 HACKETT DA TRE! ANCORA LUI!51-61 Lundberg da due.51-59 Tripla di Morgan! Si riavvicina la!48-59 Risponde Bonga sempre con la tripla.