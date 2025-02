Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 36-44, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sorpasso e allungo serbo nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-46 Slalom speciale di Shengelia che segna il canestro del meno otto.36-46 Tyrique Jones da due sotto canestro.INIZIOTEMPO/TERZODa evidenziare le differenze di percentuali nella realizzazione al tiro da tre: 38% per la, 75% per il.Migliori giocatori fino ad ora: Tornike Shengelia- 11 punti, 3 assist, 2 rimbalzi; Sterling Brown- 15 punti, 3 assist, 3 rimbalzi.Fra poco ripartirà iltempo e di conseguenza il terzocon lache è chiamata quantomeno a una reazione d’orgoglio.Intanto, sugli altri campi segnaliamo il vantaggio dell’Olympiacos sul Paris ( prossimo avversario della) e del Barcellona sul Maccabi.Un primo tempo che si era messo bene per la, grazie ai canestri di Toko Shengelia.