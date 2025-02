Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 16-15, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Virtus guidata da Pajola in queste prime fasi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-17 Lachiude a più sei il primo quarto con l’appoggio di Grazulis sul solito assist di Shengelia. 21-17 2/2 per Davies.Fallo su Brandon Davies che andrà in lunetta.21-15 Cordinier da due per il più sei.Sbaglia Brown, rimbalzo Cordinier.Time out chiamato a 1.28 dalla fine del primo quarto.19-15 Tripla di Morgan sull’extra-pass di Shengelia.16-15 Ancora Brown, stavolta con l’appoggio sotto canestro.16-13 Appoggio di Diouf al ferro.14-13 Schiacciata di Isaac Bonga.14-11 Ancora Shengelia!12-11 Penetrazione di Shengelia a segno.10-11 Tripla di Sterling Brown per.10-8! Prima con l’intercetto e poi con la tripla!Fallo in attacco di Diouf, il secondo. Possesso.7-8 Ancora tripla per il, stavolta la mette Sterling Brown.