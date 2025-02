Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Partizan 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: Al via il match alla Segafredo Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-8 Ancora tripla per il, stavolta la mette Sterling Brown.7-5con il sottomano di Cordinier.Air ball di Lundberg, possesso.1/2 per Rayjon Tucker.Slalom di Tucker che si prende il fallo e va in lunetta.Fallo di Bonga sulla transizione di Shengelia.4-5 Bonga da tre dall’angolo.4-2 Shengelia da due sull’assist di Pajola.2-2 Gran arresto e tiro di C. Jones.2-0 Subito Pajola da due.Primo possesso.PRIMO QUARTOSI PARTE!20.27 Presentazione delle squadre in corso, a breve l’inizio del.20.25BELGRADO- Curlik Jones, Tyrique Jones, Brown, Lundberg, Bonga.20.24 Ufficializzati i quintetti iniziali:- Pajola, Cordinier, Diouf, Tucker, Shengelia.20.22 Si fanno sentire anche i tifosi di casa, nonostante la pratica play-in sia praticamente archiviata.