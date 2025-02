Oasport.it - LIVE Vavassori-Auger Aliassime, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’exploit da qualificato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, partita valida per i sedicesimi di finale di, torneo ATP 500 con in paliosi èal tabellone principale battendo in 2 set il francese Geoffrey Blancaneaux con il punteggio di 6-3 6-4. Tempo di durata? 1 ora e 25 minuti. Asono bastati due break, uno nel 5° game del primo e uno in apertura di 2° per regolare un ospite non troppo gradito. Adesso, davanti, il canadese, n.23 del ranking ATP al momento.Tra i due tennisti non ci sono precedenti. Il 24enne originario di Montreal, passato professionista nel 2017, sta giocando un ottimo tennis e arriva da due vittorie (una maturata da poco a Montpellier in finale contro Kovacevic e l’altra in Australia, più precisamente ad Adelaide contro Korda).