Oasport.it - LIVE Vavassori-Auger Aliassime, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: in palio Carlos Alcaraz

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ottima prima al centro.30-0 fuori la risposta del canadese.15-0 Splendido dritto del torinese che si tira fuori dai guai dopo una risposta profonda di.Serve il piemontese.0-2 Conferma il break. Bella seconda chegettamente in rete.40-15 ACEE!!30-15 Dritto ad aprirsi il campo, poi lo smash.15-15 Fa un’ottima guardia della rete. Bella la volee.0-15 Bella spinta di dritto diche impensierisce il canadese.Serve.0-1 Immediato break per il canadese. Poche prime in campo per l’azzurro fino a qui. 40-A Passante di rovescio del canadese. Prima palla break.40-40 Esce il dritto del piemontese sulla risposta di.A-40 Prima di servizio ad uscire.