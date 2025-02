Oasport.it - LIVE Vavassori-Auger Aliassime, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: break subito in apertura per il canadese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Esce il rovescio, bellissimi recuperi di.15-0 Prima esterna, dritto dalla parte opposta. Stupenda soluzione del.Al servizio.2-3. Bellissima prima vincente al corpo. Rimane agganciato al match l’italiano. 40-15 Sbaglia la risposta il.30-15 ACEEEE (n.3)!!!15-15 ACEEE all’incrocio (n.2).0-15 Lento in uscita dal servizio l’azzurro.Al servizio.1-3 Bella palla corta giocata da. A-40 Va fuorigiri, peccato perchè aveva giocato un bellissimo slice in risposta.40-40 Doppio fallo.40-30 Fortissima seconda a 182 km/h.30-30 Sbaglia il, il nastro aiuta l’italiano.30-15 Prima al corpo. Non gestisce il torinese.15-15 Spinge bene in diagonalenon tiene.