Oasport.it - LIVE Vavassori-Auger Aliassime 6-7 (3) 5-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: break confermato nel secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Prima vincente di.5-3.conferma il! 40-30 Volèe alta di dritto. Punto per confermare il.30-30 Prima vincente esterna.15-30 Largo lo schiaffo al volo dell’azzurro.15-15 Esce la risposta del canadese.0-15 In rete il rovescio di.Serve l’Italiano.KK!!!va avanti 4-3 nel 2°!!30-40 ACEEE ad annullare la prima delle due palle.15-40 Costringe ad un passante complicato, grande punto di!!15-30 È letteralmente rimasto sulla racchetta ail tentativo di palla corta.15-15 Come ha giocato il dritto!!! Sulla riga e poi smash dopo l’ottimo recupero di.0-15 Che passante del torinese!!!Serve il canadese.3-3. Vincente con il servizio da parte di