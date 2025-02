Oasport.it - LIVE Vavassori-Auger Aliassime 6-7 (3) 1-1, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Bellissima soluzione diche picchia la palla forte incrociata e poi scende a rete. 40-30 Lungo il tentativo di attacco dell’italiano.40-15 Chiude il campo e capisce l’intenzione di.30-15 ACEE di.15-15 Prima esterna.0-15 Ci arriva il canadese, e gioca un bellissimo lungolinea di rovescio!0-1. Chiude con lo smash.40-30 Bel contropiede del canadese.30-30 Attacco centrale dalla rete diche però il piemontese non riesce a ribattere.15-30 Passante stupendo di dritto del torinese dopo una discesa a rete complicata.15-15 Risponde profondo ora l’azzurro.non riesce a gestire.15-0 Fuori la risposta di.Serve.Al via ilset.0-1 (7-3) il risultato del primo parziale.