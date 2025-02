Oasport.it - LIVE Sonego-Rune 6-7, 4-6, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: un ottimo danese al 2° turno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match tra, a domani per l’italian day da(NED). Un saluto sportivo!00:54 Ritroveremo il torinese la prossima settimana, per cercare di ottenere punti in chiave top 32 ATP.00:53 Due ore e undici minuti di partita.ha giocato meglio i punti importanti ma ha largamente meritato la vittoria, anche se la partita poteva girare da un momento all’altro. 59% di prime in campo perche ha raccolto il 66% e 45% contro il 76% e 58% del rivale odierno, che vince 5-3 il conto degli ace.00:50b.7-6, 6-4! Con un gran passante stretto di dritto chiude set e partita il, tirando un bel sospiro di sollievo.30-40 Si difende in corridoio con il rovescio, altra palla match.15-40 Favoloso vincente di rovescio lungoriga di