Oasport.it - LIVE Sonego-Rune 6-7, 2-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurro appeso al servizio nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Prima vincente.15-0 In rete il rovescio difensivo di.3-3e dritto in controbalzo! Senza cancellare chance di break stavolta.40-15 Prima vincente.30-15 Gran risposta di dritto.30-0 Prima vincente.15-0 Ace anche per.2-3 Ace (3°).40-0dritto e volee.30-0e dritto.15-0 Molto solido con il dritto in questo punto.2-2vincente. Si salva ancora.A-40 In rete il rovescio in cross di.40-40VINCENTE!30-40 Attenzione, gratuito di dritto dopo ile palla break regalata.30-30 In rete lo sventaglio esasperato dell’.30-15e dritto.15-15 Qui si, alla prima, di dritto. Fa un buco per terra.15-0 Non risponde di dritto sulla 2^.1-2 A quindici il danese.