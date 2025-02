Oasport.it - LIVE Sonego-Rune 2-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: meglio il danese a inizio partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Primo miracolo dinel torneo! Sulla riga il lob in corsa di dritto.30-15 Di nuovo la prima slice di.15-15 Gran punto diche colpisce con la smorzata e chiude di volo.15-0 Slice a segno.2-3 Ancora il servizio!! Resta agganciato l’azzurro.A-40 Prima vincente.40-40 Con il dritto.30-40 Passante di rovescio nei piedi e comoda chiusura: molto bene iladdirittura si era difeso con una demi-volee tra le gambe.30-30 Palla corta in rete didopo il servizio.30-15 Prima vincente.15-15 Gran vincente di dritto inside in del, ispirato.15-0 Stecca di dritto.1-3scappa via tenendo il servizio.40-0 Fuori anche il rovescio in manovra.30-0 Non risponde di dritto.15-0 Attacca di dritto e chiude al volo