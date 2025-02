Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Puchner fa il vuoto, Delago convince e si prende il pettorale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIMASCHILE DALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA10.56 Ventiquattresimo tempo per Clement che ha commesso un errore nella parte alta.10.55 La neozelandese chiude in diciottesima posizione con un ritardo di 2.16. La maggior parte del distacco accumulato da Robinson è maturato tra terzo e quarto settore dove ha quasi un secondo e mezzo10.54 Partita Alice Robinson10.53 Queste le prossime atlete impegnate:31. Alice Robinson NZL32. Karen Clement FRA33. Cande Moreno AND34. Keely Cashman USA35. Camille Cerutti FRA36. Sabrina Simader KEN37. Greta Small AUS38. Jordina Caminal Santure AND39. Giselle Gorringe GBR40. Hofi Dora Fridgeirsdottir ISL41. Matilde Schwencke CHI42. Maryna Gasienica-Daniel POL43.