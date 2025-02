Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: Puchner domina, Delago si guadagna un pettorale. Non forzano Goggia e Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIMASCHILE DALLE 12.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA11.12 Trentatreesima posizione per Gray a 4.08 da Mirjam.11.10 Non è partita Maryna Gasienica-Daniel. È quindi il momento di Cassidy Gray, ultima atleta di questacronometrata.11.09 Matilde Schwencke taglia il traguardo in quarantesima posizione con un ritardo di 8.01 da.11.08 Trentanovesima posizione per Fridgeirsdottir che chiude con 6.49 di ritardo dalla testa11.06 Ultima posizione provvisoria per Giselle Gorringe che arriva al traguardo con 10.29 secondi di ritardo da.11.04 Caminal Santure stoppa il cronometro con 4.28 di ritardo dae termina alle spalle di Cerutti11.02 Trentaseiesima posizione per Greta Small che termina la gara con un ritardo di 4.