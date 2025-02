Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Mondiali in DIRETTA: buona gara per Delago

10.03 È già partita Lauren Macuga che ha 3 decimi di ritardo dopo due settori10.02diche taglia il traguardo in 1:43.18. L'azzurra ha condotto unasenza particolari sbavature potando grande velocità fino all'arrivo.10.00 Si parte! Inizia ladi Nicol9.59 Si prepara al cancelletto di partenza Nicol9.58 Le condizioni metereologiche odierne sono perfette. La giornata è soleggiata e senza vento. La temperatura dell'aria è di 0°C9.56 Tanta curiosità sullaodierna di Cornelia Huetter, Miriami Puchner e Lindsey Vonn. Tutte e tre ieri non hanno brillato dando però la sensazione di non aver spinto al massimo.