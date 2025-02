Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: tempo pazzesco di Cochran-Siegle. Innerhofer migliore degli italiani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADIFEMMINILE ALLE 10.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA13:04 Erroraccio per Bosca nella parte alta. L’azzurro compromette subito lae praticamente si rialza. Ultimo posto per Guglielmo ad oltre 6 secondi dal leader.13:03 E’ il momento del quinto italiano al via, spazio a Guglielmo Bosca, che dopo la sorprendentediè chiamato ad impressionare i tecnici azzurri.13:00 TV break. Lariprenderà con ladel canadese Jeffrey Read tra poco meno di due minuti.12:57 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTIDOPO 30 DISCESE1-Ryan(USA) 1:41.182-Vincent Kriechmayr (AUT) +0.653-Stefan Babinsky (AUT) +0.954-Stefan Rogentin (SUI) +1.015-Marco Odermatt (SUI) +1.