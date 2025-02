Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: tempo pazzesco di Cochran-Siegle. Casse si difende, lontanissimo Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADIFEMMINILE ALLE 10.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12:49 In pista il canadese Brodie Seger, poi spazio al veterano azzurro Christof Innerhofer.12:46 Il francese Nils Alphand strappa l’ottavoad 1 secondo e 32 centesimi da. Mattiascala dunque in nona posizione.12:43 Undicesimo posto per Kohler, con la Svizzera che per ora piazza 5 atleti tra i primi 11 della classifica. Per Goldberg invece sedicesima piazza.12:41 Qualche sbavatura di troppo per l’azzurro, che strappa soltanto il 14° crono provvisorio a 2 secondi e 21 centesimi da. Ancora Svizzera con Marco Kohler, seguito dall’americano Jared Goldberg.12:39 Nelle retrovie il trans, seguiamo ora ladello sciatore italiano.