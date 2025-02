Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA: Casse subito dietro gli svizzeri, ora Paris ed Odermatt

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SECONDADIFEMMINILE ALLE 10.00I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12:21 Bene anche Alexander, che si conferma pericolosissimo in vista della gara che assegnerà le medaglie. Il canadese è terzo a 26 centesimi da Rogentin a margine di una sezione finale perfetta. Vediamo ora ladi Dominik.12:19 Una piccola sbavatura per lo sloveno poco dopo il quarto intermedio. Hrobat tuttavia si inserisce in quinta posizione a 75 centesimi dal leader. Tocca ora al canadese Cameron Alexander, poi sarà la volta di Dominik.12:17 Anche Von Allmen recupera nella sezione conclusiva del tracciato collocandosi al quarto posto con 38 centesimi di ritardo da Rogentin. Si prosegue con lo sloveno Miha Hrobat.