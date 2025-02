Oasport.it - LIVE Schwerin-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: si fa sul serio, andata del playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno, benvenuti e benvenute allatestuale del match tradei play-off della CEVdi. Si comincia a fare sul: meneghine in Germania per indirizzare da subito il discorso qualificazione e strappare il pass d’accesso ai quarti di finale. Semaforo verde alle 18.00!Analizziamo il percorso delle due formazioni:ha chiuso la fase a gironi a 15 punti, al secondo posto alle spalle delle turche del VakifBank nel girone C. 5 vittorie e una sconfitta nel cammino europeo delle ragazze di Lavarini.ha strappato coi denti un posto ai play-off, guadagnandosi il doppio scontro condopo aver chiuso come migliore terza il Girone B: 8 punti alle spalle di Eczacibasi e Obrenovac.