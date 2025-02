Oasport.it - LIVE Schwerin-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: comincia il match delle lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Parallela okay di Sylla.2-1 Ben giocato il braccio veloce di Grozer.1-1 Colpo profondo di Sylla con la diagonale da posto 4.1-0 Diagonale mancina di Dambrink.PRIMO SET18.00 Lo starting six di: Antunovic, Stuut, Grozer, Holzig, Dambrink, Keene, Llabres (L).18.00 Ecco il sestetto iniziale di: Heyrmann, Orro, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop, Gelin (L).17.55 Terminata la fase di riscaldamentodue formazioni che stanno per fare il loro ingresso sul taraflex di gioco.17.50 Così comevive un buon momento di forma condito da da quattro vittorie consecutive trae Bundesliga. Le ragazze di Koslowski sono prime in patria, a +2 su Stoccarda (avversaria di Scandicci ai giorni e impegnata anch’essa nei play-off).