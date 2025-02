Oasport.it - LIVE Schwerin-Milano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: è il momento del terzo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Fallo d’invasione contestato a Kurtagic.2-3 Ripulisce Stuut sull’errore in ricezione di Daalderop.1-3 Attacco vincente Grozer.TIME OUT0-3 MURO EGONUU sull’attacco di Grozer da posto 4.0-2 ACE Orro con palla che cade all’ultimo e beffa le padrone di casa.0-1 Seconda a segno di Orro.SET0-2 In mezzo la giocata di Egonu, dove non c’è nessuno!spreca e rischia tantissimo ma riesce a strappare il set alle tedesche.TIME OUT23-24 EGONU! A segno al centro sulla free ball concessa dalle tedesche.23-23 Fallo d’invasione della prima linea tedesca.23-22 Pallonetto a segno delle tedesche. Kurtagic sbaglia il bagher in salvtaggio sotto rete.22-22 Squillo di Smrek con l’appoggio a segno al centro.22-21 Erroraccio di Sylla da posto 4.