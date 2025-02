Oasport.it - LIVE Schwerin-Milano 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 7-13 Egonu prova a guidare la fuga delle meneghine

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-21 Cazaute con lo squillo in diagonale da posto 4.13-20 Tantissima confusione a rete: chiude tutto Wolowicz.12-20 Attacco out in diagonale di Dambrink.12-19 Fallo d’invasione fischiato a Grozer mentre scendeva da muro.12-18 Pietrini! A tutto braccio in diagonale stretta.12-17 Palla in mezzo di Dambrink che sorprende.11-17 Smrek! Squillo al centro da posto 2.11-16 Dambrink: a tutto braccio da posto 2.10-16 Lungo il servizio di Kohn.10-15 Fuori misura la soluzione di Pietrini da posto 4.9-15 Diagonale okay di Kokram da posto 4.8-15 MONSTER BLOCK TREMENDO DI HEYRMANN sulla pipe di Dambrink!8-14 Daalderop, parallela detonante su palla rapida servita da Orro.8-13 Attacco Wolowicz a segno in diagonale.TIME OUT7-13 Ne ha fatto un altrooo! Secondo Ace consecutivo per Paola!7-12 ACE FULMINANTE di!7-11 Pallonetto al centro di Daalderop.