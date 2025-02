Oasport.it - LIVE Schwerin-Milano 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 13-13 secondo set equilibrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Sbaglia Orro in servizio.14-15 KURTAGIC! Mura la pipe di Grzozer!14-14 Diagonale vincente in fast di Keene, non trattiene Egonu.13-14 Errore in battuta di Stuut.13-13 Fast piazzata da Keene.12-13 Pipe vincente Dambrink.11-13 Sylla! Altro super squillo profondo in diagonale.11-12 Diagonale tagliata di Egonu.11-11 Errore Egonu dai 9 metri.10-11 Impressionante l’attacco in parallela a braccio ben disteso di Egonu.10-10 Gioco facile per Dambrink in diagonale da posto 4 con muro sistemato male.9-10 Primo tempo e schiaffone di Heyrmann.9-9 DAALDEROP sfrutta la dormita delle tedesche su un pallone giocato con sufficienza dalla numero 19.9-8 Sfugge la diagonale di Egonu.8-8 Manata micidiale sulla diagonale lunga nell’angolone di 5 di Sylla.