Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: scatta il Day-1! Miguel Oliveira al comando, Marquez 4°, Bagnaia 9°

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.50 Fermin Aldeguer si ferma di nuovo ai box. Rimangono in pista solamente Alex Rins, Luca Marini e Alexma tutti su tempi alti. Attenzione, torna in azione Marc. Vedremo come proseguirà la giornata del Cabroncito.03.47 Di nuovo Fermin Aldeguer migliora nel T1, ma già nel T2 rallenta e lascia oltre 2 secondi. Luca Marini subito in azione per il terzo run, mentre proseguono nel loro lavoro anche Alex, Alex Rins e Johann Zarco.03.44 Pochi piloti in azione in questo momento.ira prosegue su tempi alti, mentre Fermin Aldeguer spinge e migliora i suoi parziali nel T1 e T2, ma non riesce ad avvicinarsi alla vetta.03.41ira con la Yamaha del team Prima Pramac vola in vetta e, per primo, abbatte il muro dell’1:59.