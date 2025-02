Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Quartararo vola al comando, doppia caduta per Martin, Bagnaia 13°

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.18 Ancora un giro su tempi alti per Peccoin 2:02.548. Morbidelli, invece, chiude un giro in 2:00.351.05.15 Di nuovo in pista Peccoche inizia con un giro su tempi altissimi. Pedro Acosta, invece, migliora in ogni settore e chiude in 1:59.417 e non migliora per soli 30 millesimi.05.12 Le prime immagini di Brad Binder in versione. Stagione importante sia per il sudafricano sia per la KTM.@BradBinder33 back at it after a short stop to the session. Getting the laps in and doing the homework #KTM #ReadyToRace #pic.twitter.com/Mlb8la3aqP— RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTMRacing) February 5,05.09 Dopo la sfuriata, torna ai box Fabio. Al momento in pista solo Pedro Acosta, Johann Zarco, Ai Ogura e Joan Mir.