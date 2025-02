Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Quartararo svetta, doppia caduta per Martin, Bagnaia prosegue su run brevi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.39 Scatto in avanti di Maverick Vinales che si porta in ottava posizione in 1:59.229 a 1.475 da Fabio.05.36 Al momento pochissima azione in pista.il lavoro di Franco Morbidelli ma su tempi alti.05.33 Aggiornamento su Jorge. Dopo la sua secondail campione del mondo ha dolore al piede sinistro ed alla mano destra. Sarà portato in ospedale per ulteriori accertamenti. La sensazione è che il Day-1 dello spagnolo possa essere già concluso..05.30 Luca Marini gira in 1:59.640 e non migliora il suo crono per meno di un decimo. Enea Bastianini ha già totalizzato 20 giri ma rimane 21° a 3.149 alle spalle di Maverick Vinales a a 2.898.05.27 Fermin Aldeguere chiude un giro con un ottimo 1:58.814.05.24 Di nuovo Peccoai box dopo pochi giri.